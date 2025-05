Rich Brian dan Ski Mask The Slump God Akhirnya Berkolaborasi

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Rich Brian dan Ski Mask The Slump God berkolaborasi dalam single terbaru yang berjudul Jumpy.

Lagu tersebut sekaligus menjadi single ketiga dari album terbaru Rich Brian, WHERE IS MY HEAD? yang siap rilis 15 Agustus 2025.

Kolaborasi Rich Brian dan Ski Mask The Slump God telah lama dinanti dan menjadi momen full circle.

Baca Juga: Ini Lagu Terindah dan Tersulit yang Pernah Diciptakan Rich Brian

Keduanya pertama kali bertemu di Rolling Loud Miami 2017, pada hari pertama Rich Brian di Amerika Serikat.

Setelah bertahun-tahun merencanakan kolaborasi, dua musisi itu akhirnya mewujudkannya lewat Jumpy.

Lagu tersebut dirilis menjelang penampilan pertama Rich Brian di Amerika Utara dalam beberapa tahun terakhir, yang akan berlangsung minggu depan.

Dia bakal tampil sebagai penampil utama di festival Head In The Clouds di LA bersama nama besar seperti G-Dragon, 2NE1, DPR Ian, Dean, Higher Brothers, Porter Robinson dan lainnya.

Para penggemar dapat menantikan Rich Brian membawakan lagu-lagu yang belum dirilis dari WHERE IS MY HEAD? dalam penampilan di Head In The Clouds.