Rich Brian Hadirkan Oh Well Menjelang Peluncuran Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Rapper asal Indonesia yang kini berdomisili di Amerika Serikat, Rich Brian merilis single baru yang berjudul Oh Well.

Lagu tersebut merupakan bagian dari album terbarunya, Where Is My Head?, yang akan dirilis pada 15 Agustus 2025.

Dilengkapi dengan visualizer garapan Jared Hogan, single Oh Well hadir setelah penampilan live pertama Rich Brian dalam beberapa tahun di Head In The Clouds Festival di Los Angeles.

Single terakhir sebelum peluncuran album baru itu menandai akhir dari kisah karakter Maestro dan Movie Brian, yang pertama kali diperkenalkan lewat video musik dari single sebelumnya: Little Ray of Light, Butterfly, dan Jumpy (feat. Ski Mask The Slump God), yang semuanya menampilkan proses evolusi kreatif Rich Brian.

Dalam Oh Well, pemilik nama asli Brian Imanuel Soewarno itu menggantikan tempo energik dari single sebelumnya Jumpy dengan nuansa bittersweet yang lebih tenang.

Lagu tersebut mengusung nuansa alternative R&B yang pelan namun menghantui, menampilkan Rich Brian yang mengeksplorasi luka hati melalui penceritaan jujur dan melodi khas mimpi mencerminkan perasaan rindu dan kecewa dari patah hati yang belum sepenuhnya pulih.

Diproduseri dan diaransemen sendiri oleh Rich Brian, Oh Well menjadi bukti lain dari pertumbuhan kreatif, keluwesan musikal, dan komitmennya terhadap karya seninya.

Enam tahun terakhir menandai transformasi besar bagi Rich Brian, salah satu bintang paling bersinar dari era 2010-an.