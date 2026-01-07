Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Richard Lee Bakal Hadir pada Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:20 WIB
Richard Lee Bakal Hadir pada Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka - JPNN.COM
Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com, JAKARTA - Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Reonald Simanjuntak menyebutkan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan "treatment" kecantikan, dr. Richard Lee mengonfirmasi kehadirannya dalam pemeriksaan pada hari ini.

"Datang, (informasi) dari 'lawyer'-nya ke penyidik," kata Reonald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/1).

Namun, Reonald tidak menjelaskan waktu tepatnya yang bersangkutan akan datang ke Polda Metro Jaya.

Perwira menengah Polri itu hanya menyebutkan kemungkinan siang hari.

Polda Metro Jaya memanggil dokter Richard Lee (RL) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan "treatment" kecantikan pada Rabu ini.

Pemanggilan tersebut merupakan panggilan yang dijadwalkan ulang.

"Pemanggilan pertama terhadap tersangka pada 23 Desember 2025, namun Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik untuk dijadwalkan ulang dan akan hadir pada 7 Januari 2026," katanya.

Reonald menjelaskan, penetapan tersangka dokter RL telah ditetapkan pada 15 Desember 2025 terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan "treatment" kecantikan. (antara/jpnn)

Richard Lee disebutkan bakal hadir pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Polda Metro Jaya.

Sumber Antara

