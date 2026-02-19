Richard Lee Datangi Polda Metro Jaya, Penuhi Panggilan Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee memenuhi panggilan polisi terkait laporan Dokter Detektif atau Doktif di Polda Metro Jaya.

Didampingi tim kuasa hukumnya, Dokter Richard Lee tiba di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.21 WIB.

Dia menyebut kedatangannya itu merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dalam menghadapi laporan kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

"Saya menghormati hasil dari pengadilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya," ujar Richard Lee di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

YouTuber sekaligus dokter kecantikan itu pun menunjukkan sikap kooperatif.

Dia mengatakan, dirinya siap memberikan keterangan sejujur-jujurnya kepada penyidik.

"Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual," kata Richard Lee.

Dia pun memastikan bahwa produk yang dijualnya selama ini legal dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.