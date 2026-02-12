Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Richard Lee Dicegah ke Luar Negeri

Kamis, 12 Februari 2026 – 05:34 WIB
Richard Lee Dicegah ke Luar Negeri - JPNN.COM
Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan status pencegahan ke luar negeri terhadap Richard Lee.

Sebagai informasi, dokter sekaligus YouTuber itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Budi Hermanto lantas menjelaskan lebih detail mengenai pencegahan ke luar negeri terhadap Richard Lee.

Baca Juga:

"Kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan," ujar Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Dia menuturkan bahwa pencegahan ke luar negeri itu bisa saja diperpanjang apabila dibutuhkan.

Akan tetapi, hal itu tergantung dari kebutuhan penyidikan.

Baca Juga:

"Apabila dimungkinkan dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan," kata Budi.

Terkait ditolaknya praperadilan yang diajukan Richard ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Budi menghormati keputusan hakim itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah menerbitkan status pencegahan ke luar negeri terhadap Richard Lee.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Polda Metro Jaya  dicegah ke luar negeri  YouTuber 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp