Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Richard Lee Ditahan karena Mangkir Pemeriksaan dan Malah Pilih Live TikTok

Senin, 09 Maret 2026 – 15:02 WIB
Richard Lee Ditahan karena Mangkir Pemeriksaan dan Malah Pilih Live TikTok - JPNN.COM
Dokter Richard Lee (baju putih dan memakai masker) di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/3/2026) malam. Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan alasan Richard Lee mangkir dari jadwal pemeriksaan pada 3 Maret 2026.

Sebab, alih-alih menghadiri agenda pemeriksaan, Richard Lee justru melakukan live TikTok.

Budi Hermanto menuturkan bahwa berdasarkan keterangan Richard Lee, Live TikTok itu merupakan bagian dari pekerjaannya.

Baca Juga:

"Berdasarkan keterangan yang disampaikan DRL bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan live Tiktok di akun milik sendiri untuk tujuan promosi produk CV Athena sebagai bagian dari pekerjaannya," ujar Budi Hermanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/3).

Sementara itu, ditanyai soal Richard Lee yang tak memenuhi panggilan pemeriksaan dan tak melakukan wajib lapor, Budi menilai bahwa dokter kecantikan sekaligus YouTuber tersebut tak mencerminkan warga negara yang taat pada hukum.

"Intinya yang bersangkutan tidak mencerminkan sebagai warga negara yang patuh dan menghormati hukum," tuturnya.

Baca Juga:

Seperti diketahui, Richard Lee kini telah mendekam di Rutan Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pelanggaran perlindungan konsumen.

Adapun penahanan terhadap Richard Lee dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik yang menilai adanya tindakan tersangka yang menghambat penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan alasan Richard Lee mangkir dari jadwal pemeriksaan pada 3 Maret 2026

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Dokter Richard Lee  TikTok  Polda Metro Jaya 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp