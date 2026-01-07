Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Richard Lee Ditetapkan Sebagai Tersangka, Doktif: Lega Banget, Seperti Bisul Pecah

Rabu, 07 Januari 2026 – 17:35 WIB
Dokter detektif (doktif). Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Detektif menanggapi perihal status Richard Lee yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya.

Dokter Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Dokter Detektif mengaku lega.

"Alhamdulillah. Kayak bisul meletus, lega banget. Alhamdulillah ya Allah," ujar Dokter Detektif di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Kini, dia menunggu masyarakat bersuara bagaimana kualitas dari produk Richard Lee tersebut.

Akan tetapi, Doktif, sapaannya, tak masalah apabila Richard Lee tak mau bertanggungjawab.

Dia hanya berharap proses hukum yang kini menjerat dokter kecantikan tersebut dapat memberikan efek jera.

"Kapan duitnya masyarakat ratusan miliar balik? Nanti kita bikin posko pengaduan, ya. Jadi, nanti kalian tinggal melaporkan, belanja berapa begitu, kan, nanti duitnya diganti. Itu saja tujuannya. Doktif senang banget," tutur Doktif.

