JPNN.com - Entertainment - Gosip

Richard Lee Jadi Tersangka, Ini Jadwal Pemeriksaan

Selasa, 06 Januari 2026 – 19:19 WIB
Richard Lee Jadi Tersangka, Ini Jadwal Pemeriksaan - JPNN.COM
Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Dia bahkan dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada tersangka pada Rabu (7/1).

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemanggilan itu merupakan panggilan yang dijadwalkan ulang.

Baca Juga:

"Pemanggilan pertama terhadap tersangka pada 23 Desember 2025, namun saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik untuk dijadwalkan ulang dan akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026," ungkap Kombes Pol Reonald dilansir Antara, Selasa (6/1).

Menurutnya, Dokter Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.

Pakar kecantikan sekaligus YouTuber itu terjerat kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Baca Juga:

Kombes Pol Reonald membeberkan kronologi kejadian itu bermula pada 12 Oktober 2024, pelapor berinisial HH sebagai kuasa hukum korban berinisial S membeli produk merek White Tomato milik dokter Richard Lee di marketplace.

Akan tetapi, setelah barang diterima dan dicek ternyata di komposisi tidak terdapat kandungan White Tomato.

Dokter Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.

Sumber Antara

