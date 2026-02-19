Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Richard Lee Klaim Produknya Kantongi Izin BPOM, Doktif Berkomentar Begini

Kamis, 19 Februari 2026 – 19:29 WIB
Richard Lee Klaim Produknya Kantongi Izin BPOM, Doktif Berkomentar Begini - JPNN.COM
Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee mengeklaim produk yang dijualnya telah lulus BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan tersebut pun sampai ke telinga seterunya, Dokter Detektif atau Doktif.

Dengan bernada sindiran, dokter pemilik nama Samira itu lantas menanggapi klaim dari Richard Lee.

Baca Juga:

"Tidak ada maling yang ngaku ya," ungkap Doktif di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Alih-alih merespons pernyataan Richard Lee, Doktif justru memilih menyerahkan perihal tersebut kepada penyidik.

Pasalnya dugaan kasus yang menyeret produk Richard Lee itu tengah berjalan di Polda Metro Jaya.

Baca Juga:

"Jadi biarkan kita serahkan kepada penyidik, penyidik Polda Metro Jaya terutama Krimsus Tegak Lurus Merah Putih," ucapnya.

Doktif pun menyinggung soal karakter Richard Lee dalam menyampaikan informasi.

Dokter Richard Lee mengeklaim produk yang dijualnya telah lulus BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Doktif  Dokter Detektif  dr Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee 
BERITA DOKTIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp