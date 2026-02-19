Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Richard Lee Malu Ribut dengan Sesama Dokter

Kamis, 19 Februari 2026 – 18:18 WIB
Richard Lee Malu Ribut dengan Sesama Dokter - JPNN.COM
Richard Lee dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (19/2).

Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

"Hari ini dengan kooperatif, saya datang memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual," kata Dokter Richard Lee dilansir Antara.

Baca Juga:

Dokter kecantikan sekaligus YouTuber itu memastikan memberi penjelasan sejujurnya kepada penyidik.

Selain itu, Richard Lee menegaskan semua produk yang dijual legal dan telah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi membahayakan masyarakat," jelasnya.

Baca Juga:

Dokter Richard Lee mengaku sedih karena kasus tersebut melibatkan dua dokter yang sama-sama menjual perawatan kulit (skincare).

Adapun dirinya berkonflik dengan dr. Amira Farahnaz alias dr. Samira alias dokter detektif (doktif).

Dokter Richard Lee menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (19/2). Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus...

TAGS   Richard Lee  dr Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee 
