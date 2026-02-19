Richard Lee Malu Ribut dengan Sesama Dokter

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis (19/2).

Dia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

"Hari ini dengan kooperatif, saya datang memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual," kata Dokter Richard Lee dilansir Antara.

Dokter kecantikan sekaligus YouTuber itu memastikan memberi penjelasan sejujurnya kepada penyidik.

Selain itu, Richard Lee menegaskan semua produk yang dijual legal dan telah diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta diproduksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi membahayakan masyarakat," jelasnya.

Dokter Richard Lee mengaku sedih karena kasus tersebut melibatkan dua dokter yang sama-sama menjual perawatan kulit (skincare).

Adapun dirinya berkonflik dengan dr. Amira Farahnaz alias dr. Samira alias dokter detektif (doktif).