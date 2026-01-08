Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Richard Lee Tidak Ditahan, Pemeriksaan Dijadwal Ulang

Kamis, 08 Januari 2026 – 19:09 WIB
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee tidak ditahan seusai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan itu belum ditahan karena hingga kini masih kooperatif.

Pihak Polda Metro Jaya membeberkan alasan menghentikan sementara pemeriksaan terhadap dr. Richard Lee.

Adapun penghentian pemeriksaan lantaran tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan itu dalam kondisi tidak sehat.

"Pada pukul 22.00 WIB, saudara RL merasa kurang enak badan dan dari pihak penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak dilansir Antara, Kamis (8/1) dini hari.

Menurutnya, pihak penyidik telah mengajukan sebanyak 73 pertanyaan dari total keseluruhan 85 pertanyaan untuk dr. Richard Lee.

Pihak kepolisian segera menjadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85.

"Akan dijadwalkan minggu depan atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari," jelasnya.

