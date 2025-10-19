Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Richie Gagal ke Final Kejuaraan Dunia Junior 2025, Konsistensi Masih Jadi PR Besar

Minggu, 19 Oktober 2025 – 01:26 WIB
Richie Gagal ke Final Kejuaraan Dunia Junior 2025, Konsistensi Masih Jadi PR Besar - JPNN.COM
Pebulu tangkis Richie Duta Richardo saat berlaga pada ajang BWF World Junior Championships 2025 di National Centre of Excellence, Guwahati, Sabtu (18/10). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Konsistensi permainan Richie Duta Richardo belum stabil setelah terhenti di babak semifinal BWF World Junior Championships atau Kejuaraan Dunia Junior 2025

Tunggal putra kelahiran 23 November 2007 itu harus mengakui keunggulan wakil China Liu Yang Ming Yu dengan skor 7–15, 15–10, 13–15 di National Centre of Excellence, Guwahati, Sabtu (18/10/2025).

Selepas pertandingan, pemain binaan PB Djarum itu mengaku kehilangan fokus di gim ketiga.

Baca Juga:

Saat mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya, performa pemaina asal Tanjung Pinang itu justru mengendur sehingga harus menyerah dalam tempo 53 menit.

"Saya sudah sering bertemu dengan Liu Yang Ming Yu. Dari pertemuan pertama, keunggulan Liu ada di bola-bola belakang yang sering menyulitkan saya." 

"Sebenarnya hari ini ada kesempatan buat menang, tetapi saya masih belum bisa memanfaatkan keadaan," ujar Richie.

Baca Juga:

Dengan hasil ini, tunggal putra ranking 257 dunia itu masih belum mampu mengalahkan Liu Yang Ming Yu dalam empat laga terakhir.

Sebelumnya, di semifinal Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2025, Richie juga kalah dua gim langsung dengan skor 12–21, 8–21.

Richie Duta Richardo harus puas raih medali perunggu pada ajang BWF World Junior Championships 2025 setelah kalah, Sabtu (18/10)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kejuaraan Dunia Junior 2025  BWF World Junior Championships 2025  Richie Duta Richardo  BWF World Junior Championships 
BERITA KEJUARAAN DUNIA JUNIOR 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp