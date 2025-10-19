Richie Gagal ke Final Kejuaraan Dunia Junior 2025, Konsistensi Masih Jadi PR Besar

Minggu, 19 Oktober 2025 – 01:26 WIB

jpnn.com - Konsistensi permainan Richie Duta Richardo belum stabil setelah terhenti di babak semifinal BWF World Junior Championships atau Kejuaraan Dunia Junior 2025

Tunggal putra kelahiran 23 November 2007 itu harus mengakui keunggulan wakil China Liu Yang Ming Yu dengan skor 7–15, 15–10, 13–15 di National Centre of Excellence, Guwahati, Sabtu (18/10/2025).

Selepas pertandingan, pemain binaan PB Djarum itu mengaku kehilangan fokus di gim ketiga.

Saat mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya, performa pemaina asal Tanjung Pinang itu justru mengendur sehingga harus menyerah dalam tempo 53 menit.

"Saya sudah sering bertemu dengan Liu Yang Ming Yu. Dari pertemuan pertama, keunggulan Liu ada di bola-bola belakang yang sering menyulitkan saya."

"Sebenarnya hari ini ada kesempatan buat menang, tetapi saya masih belum bisa memanfaatkan keadaan," ujar Richie.

Dengan hasil ini, tunggal putra ranking 257 dunia itu masih belum mampu mengalahkan Liu Yang Ming Yu dalam empat laga terakhir.

Sebelumnya, di semifinal Badminton Asia Junior Championships (BAJC) 2025, Richie juga kalah dua gim langsung dengan skor 12–21, 8–21.