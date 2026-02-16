Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ricky Nelson Bongkar Fakta di Balik Kemenangan Melelahkan Persija Jakarta di Bali

Senin, 16 Februari 2026 – 06:18 WIB
Ricky Nelson Bongkar Fakta di Balik Kemenangan Melelahkan Persija Jakarta di Bali - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta Gustavo Almeida (kanan) melakukan selebrasi seusai membobol gawang Bali United. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta berhasil membawa pulang tiga poin dari lawatan ke markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan Bali United vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (15/2/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 0-1.

Gol semata wayang Persija lahir lewat aksi Gustavo Almeida ketika laga baru berjalan delapan menit.

Baca Juga:

Keunggulan tersebut menjadi modal penting Persija untuk mengontrol ritme permainan hingga pertandingan usai.

Asisten pelatih Persija Ricky Nelson menilai kemenangan ini lahir dari disiplin tinggi dan konsistensi menjalankan rencana.

"Lewat doa dan kerja keras seluruh pemain, kami berjuang lebih dari 100 menit. Seperti yang sudah kami perkirakan sejak awal, ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena Bali United memainkan permainan dengan banyak transisi."

Baca Juga:

"Hal itu sudah kami antisipasi, tetapi tetap sangat melelahkan bagi kami," ucap Ricky.

Kemenangan atas Bali United makin spesial mengingat Persija sebelumnya kerap kesulitan meraih hasil maksimal di Pulau Dewata.

Bertarung hingga menit akhir, Persija Jakarta akhirnya mengamankan tiga poin dari markas Bali United. Apa kata Ricky Nelson soal duel melelahkan ini?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Bali United  Persija Jakarta  Super League  Bali United vs Persija 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp