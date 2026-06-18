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JPNN.com - Nasional - Hukum

Ricuh Eksekusi Hotel Sultan, 29 Petugas Terluka, Polisi Tangkap 119 Orang

Kamis, 18 Juni 2026 – 14:05 WIB
Ricuh Eksekusi Hotel Sultan, 29 Petugas Terluka, Polisi Tangkap 119 Orang - JPNN.COM
Petugas mengerahkan mobil water canon untuk menghalau pendemo yang menolak eksekusi eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Foto: ANTARA/Fathur Rochman

jpnn.com, JAKARTA - Eksekusi Barang Milik Negara (BMN) Blok 15 di area eks Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan.

Polisi mengamankan 119 orang yang ikut menolak eksekusi.

Selain itu, sebanyak 29 petugas serta dua warga sipil terluka dalam kericuhan tersebut.

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“Tindakan pengamanan ini diambil untuk memulihkan ketertiban dan mendalami dalang di balik aksi kekerasan dan penghalangan tugas ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Kamis.

Ia menambahkan pengamanan 119 orang ini diambil untuk melindungi mereka dari potensi eskalasi yang lebih membahayakan.

Selain itu, untuk memetakan kelompok mana yang menduduki kawasan secara ilegal serta mengusut aktor intelektual yang mendanai mobilisasi massa tersebut.

Kombes Budi mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam atas jatuhnya korban luka dalam tugas pengosongan aset negara ini.

Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan hati yang dingin dan rasa saling menghormati.

Eksekusi Barang Milik Negara (BMN) Blok 15 di area eks Hotel Sultan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, diwarnai kericuhan.

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TAGS   Hotel Sultan  lahan hotel sultan  eksekusi lahan  Polda Metro Jaya 
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