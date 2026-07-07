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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Ride to Cheer Warnai Penyerahan Perdana iCAR V23 Kepada Konsumen Indonesia

Selasa, 07 Juli 2026 – 20:37 WIB
Ride to Cheer Warnai Penyerahan Perdana iCAR V23 Kepada Konsumen Indonesia - JPNN.COM
Prosesi penyerahan iCAR V23 kepada konsumen. Foto: icar

jpnn.com, JAKARTA - iCAR memulai penyerahan perdana mobil listrik V23 kepada konsumen di Indonesia.

Momen itu menjadi tonggak awal perjalanan merek tersebut di tanah air, sekaligus dirayakan lewat kampanye global Ride to Cheer.

Penyerahan unit pertama sekaligus menjadi bukti bahwa iCAR mulai memasuki fase distribusi, setelah resmi membuka pemesanan di Indonesia.

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Bersamaan dengan itu, iCAR juga memperkenalkan Marshall Ma sebagai Country Director iCAR Indonesia.

Dia akan memimpin pengembangan bisnis perusahaan, mulai dari memperluas jaringan dealer hingga memperkuat layanan bagi pelanggan.

"Dimulainya penyerahan unit kepada konsumen pertama merupakan awal dari perjalanan panjang iCAR di Indonesia."

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"Kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat terhadap iCAR V23 sejak pertama kali diperkenalkan," ujar Marshall Ma dalam keterangannya, Selasa (7/7).

iCAR V23 hadir membawa konsep yang berbeda dari kebanyakan mobil listrik.

iCAR memulai penyerahan perdana mobil listrik V23 kepada konsumen di Indonesia, yang dirayakan lewat kampanye global Ride to Cheer

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TAGS   iCar V23  iCar Indonesia  penyerahan iCAR V23  jaringan diler iCAR 
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