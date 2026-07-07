Ride to Cheer Warnai Penyerahan Perdana iCAR V23 Kepada Konsumen Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - iCAR memulai penyerahan perdana mobil listrik V23 kepada konsumen di Indonesia.

Momen itu menjadi tonggak awal perjalanan merek tersebut di tanah air, sekaligus dirayakan lewat kampanye global Ride to Cheer.

Penyerahan unit pertama sekaligus menjadi bukti bahwa iCAR mulai memasuki fase distribusi, setelah resmi membuka pemesanan di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, iCAR juga memperkenalkan Marshall Ma sebagai Country Director iCAR Indonesia.

Dia akan memimpin pengembangan bisnis perusahaan, mulai dari memperluas jaringan dealer hingga memperkuat layanan bagi pelanggan.

"Dimulainya penyerahan unit kepada konsumen pertama merupakan awal dari perjalanan panjang iCAR di Indonesia."

"Kami sangat senang melihat antusiasme masyarakat terhadap iCAR V23 sejak pertama kali diperkenalkan," ujar Marshall Ma dalam keterangannya, Selasa (7/7).

iCAR V23 hadir membawa konsep yang berbeda dari kebanyakan mobil listrik.