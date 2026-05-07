Rider Veteran Folger Menggantikan Vinales di MotoGP Prancis

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:48 WIB
Jones Folger, pengganti Vinales di MotoGP Prancis. Foto: ktm

jpnn.com - Pembalap veteran Jonas Folger dipastikan kembali tampil di ajang MotoGP.

Rider asal Jerman itu akan memperkuat Red Bull KTM Tech3 pada MotoGP Prancis 2026 di Sirkuit Le Mans, akhir pekan ini.

Folger ditunjuk menggantikan Maverick Vinales yang masih menjalani pemulihan cedera bahu kiri seusai operasi.

Hasil evaluasi medis terbaru menyebut kondisi Vinales belum cukup fit untuk kembali menggeber KTM RC16 di seri kelima musim ini.

Sebelumnya, Vinales sempat menjalani pemeriksaan di Red Bull Athlete Performance Centre guna memantau perkembangan pemulihannya.

Namun, pembalap bernomor 12 itu memilih menunda comeback demi memastikan dirinya kembali dalam kondisi terbaik.

Dengan absennya Vinales, Folger bakal mendampingi Enea Bastianini di garasi Tech3 sepanjang balapan kandang tim asal Prancis tersebut.

Kembalinya Folger juga membawa nostalgia tersendiri bagi Tech3.

jones folger  Maverick Vinales  MotoGP Prancis  KTM 

