JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Ridho Memastikan Ketegangannya dengan Beckham Sudah Mencair

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:40 WIB
Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memastikan hubungannya dengan gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, sudah kembali mencair.

Sebelumnya, video ketegangan antara Ridho dan Beckham ramai beredar di media sosial dan memicu berbagai spekulasi.

Banyak suporter menilai emosi pertandingan terbawa hingga peluit akhir, karena duel Persija kontra Persib di Samarinda berlangsung panas dan penuh tekanan.

Namun, Ridho menegaskan persoalan itu kini sudah selesai. Bek Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan dirinya dan Beckham sudah saling berkomunikasi dengan baik setelah pertandingan.

Menurut Ridho, tensi tinggi dalam laga besar seperti Persija melawan Persib merupakan hal yang sulit dihindari.

Apalagi pertandingan tersebut menjadi laga krusial yang sarat gengsi dan tekanan.

"Pekan 32 kemarin merupakan pertandingan kunci yang menentukan, tensi panas kerap terjadi dalam pertandingan-pertandingan seperti itu, termasuk adanya insiden kecil selepas pertandingan," kata Ridho di akun Instagram pribadinya. 

"Adanya insiden itu yang menimbulkan tafsir bermacam-macam, biarlah pihak yang berkepentingan yang menilai dan kami para pemain siap menerima konsekuensinya."

