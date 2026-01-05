Ridwan Kamil Angkat Bicara soal Rumor Punya Anak dengan Aura Kasih

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya, Wenda Aluwi, buka suara terkait rumor yang menyebut anak angkatnya, Arkana Aidan Misbach, merupakan anak biologis hasil hubungannya dengan artis Aura Kasih.

Wenda Aluwi memastikan Arkana tidak memiliki keterkaitan biologis dengan Ridwan Kamil maupun Aura Kasih setelah pihaknya menelaah sejumlah dokumen resmi, termasuk akta kelahiran anak tersebut.

“Dari dokumen tersebut, kami bisa pastikan ananda Arka tak ada kaitannya dengan isu yang beredar,” ujar Wenda, dikutip dari program Intens Investigasi, Minggu (4/1).

Isu mengenai Arkana mencuat seiring beredarnya rumor perselingkuhan yang mengaitkan nama Ridwan Kamil dan Aura Kasih.

Sejumlah akun media sosial mengeklaim adanya kemiripan wajah antara Arkana dan Aura Kasih. Mereka, bahkan menduga nama Arkana merupakan gabungan dari nama Ridwan Kamil dan Aura Kasih.

Menanggapi hal tersebut, Wenda kembali menegaskan pihaknya memiliki akses langsung untuk memeriksa dokumen hukum terkait asal-usul Arkana.

“Kami mempunyai privilege untuk melihat dokumen tersebut, termasuk mengenai dokumen hukum Arka,” kata Wenda.

Wanda juga memastikan bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Kota Bandung tidak terdapat dugaan keterlibatan orang ketiga.