Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ridwan Kamil Beli Mobil BJ Habibie Rp 2,6 Miliar, tetapi Belum Lunas

Jumat, 05 September 2025 – 17:45 WIB
Ridwan Kamil Beli Mobil BJ Habibie Rp 2,6 Miliar, tetapi Belum Lunas - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari status kendaraan roda empat atau mobil Mercedes-Benz 280 SL atas nama Presiden ke-3 RI B.J. Habibie.

Mobil bersejarah itu dijual oleh anak mendiang BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH) kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kini mobil tersebut berada dalam sitaan KPK karena Ridwan Kamil diduga membelinya pakai uang hasil korupsi.

Baca Juga:

"Masih dipelajari status dari aset tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Budi menjelaskan langkah itu dilakukan KPK karena penyidik mendapatkan keterangan dari Ilham Habibie pada Rabu (3/9), bahwa Ridwan Kamil (RK) belum melunasi pembelian mobil tersebut.

"Penyidik juga tentunya akan mempertimbangkan terkait dengan pembayaran atas aset yang dilakukan oleh saudara RK kepada saudara IAH, yang karena belum lunas itu nanti akan seperti apa?" tuturnya.

Baca Juga:

Hal tersebut menjadi pertimbangan KPK karena terkait proses pengembalian kerugian keuangan negara.

Terlebih, KPK menduga Ridwan Kamil membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang dari korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Ridwan Kamil disebut membeli mobil peninggalan BJ Habibie seharga Rp 2,6 miliar, tetapi baru dibayar sebagian. KPK masih mempelajari statusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  BJ Habibie  mobil BJ Habibie  Ilham habibie  KPK  mobil  korupsi  Budi Prasetyo 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp