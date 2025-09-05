Ridwan Kamil Beli Mobil BJ Habibie Rp 2,6 Miliar, tetapi Belum Lunas

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempelajari status kendaraan roda empat atau mobil Mercedes-Benz 280 SL atas nama Presiden ke-3 RI B.J. Habibie.

Mobil bersejarah itu dijual oleh anak mendiang BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH) kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kini mobil tersebut berada dalam sitaan KPK karena Ridwan Kamil diduga membelinya pakai uang hasil korupsi.

"Masih dipelajari status dari aset tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Budi menjelaskan langkah itu dilakukan KPK karena penyidik mendapatkan keterangan dari Ilham Habibie pada Rabu (3/9), bahwa Ridwan Kamil (RK) belum melunasi pembelian mobil tersebut.

"Penyidik juga tentunya akan mempertimbangkan terkait dengan pembayaran atas aset yang dilakukan oleh saudara RK kepada saudara IAH, yang karena belum lunas itu nanti akan seperti apa?" tuturnya.

Hal tersebut menjadi pertimbangan KPK karena terkait proses pengembalian kerugian keuangan negara.

Terlebih, KPK menduga Ridwan Kamil membeli mobil tersebut dengan menggunakan uang dari korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.