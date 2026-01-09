Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ridwan Kamil Bercerai, Kuasa Hukum Jelaskan Soal Gana-Gini Hingga Hak Asuh Anak

Jumat, 09 Januari 2026 – 06:06 WIB
Ridwan Kamil Bercerai, Kuasa Hukum Jelaskan Soal Gana-Gini Hingga Hak Asuh Anak - JPNN.COM
Ridwan Kamil. Foto: Instagram/ridwankamil

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah resmi bercerai dari Atalia Praratya.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi lantas menjelaskan mengenai pembagian harta gana-gini hingga hak asuh anak.

Dia mengatakan, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya telah membicarakan perihal harta gana-gini dan memiliki kesepakatan mengenai hal tersebut, jauh sebelum gugatan cerai didaftarkan.

Baca Juga:

"Kalau harta gaa-gini, kami baru memberitahu kemudian bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan dan sudah dibicarakan sejak gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu Atalia, (sebelum) didaftarkan di Pengadilan Agama," ungkap Wenda Aluwi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Menurutnya, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya juga telah mencapai kesepakatan terkait pemisahan harta bersama secara damai.

"Jadi, sudah ada kesepakatan antara Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia untuk pemisahan harta bersama," jelasnya.

Baca Juga:

Wenda menegaskan bahwa dalam pernikahan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya, tidak ada perjanjian pra-nikah.

Akan tetapi, keduanya memiliki kesepakatan yang dibuat menjelang proses perceraian.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi lantas menjelaskan mengenai pembagian harta gana-gini hingga hak asuh anak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  Ridwan Kamil dan Atalia Praratya  Ridwan Kamil cerai 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp