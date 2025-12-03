Ridwan Kamil Buka Suara soal Pemberian Uang kepada Lisa Mariana

Rabu, 03 Desember 2025 – 02:46 WIB

jpnn.com - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil buka suara ditanya pemberian uang kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar.

Menurut Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil, dia memberi uang itu karena diperas.

"Itu konteksnya pemerasan," kata Ridwan Kamil setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi bank daerah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Kang Emil menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari dana pribadinya, tidak terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK.

"Itu uang pribadi," kata Kang Emil.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, Lisa Mariana setelah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi bank daerah, mengaku menerima aliran dana dari Ridwan Kamil.

"Ya, kan, buat anak saya," kata Lisa.

Dalam perkara dugaan korupsi itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025.