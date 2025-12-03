Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ridwan Kamil Buka Suara soal Pemberian Uang kepada Lisa Mariana

Rabu, 03 Desember 2025 – 02:46 WIB
Ridwan Kamil Buka Suara soal Pemberian Uang kepada Lisa Mariana - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (depan, tengah) memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Selasa (2/12/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil buka suara ditanya pemberian uang kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar.

Menurut Kang Emil -sapaan Ridwan Kamil, dia memberi uang itu karena diperas.

"Itu konteksnya pemerasan," kata Ridwan Kamil setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi bank daerah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Baca Juga:

Kang Emil menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari dana pribadinya, tidak terkait dugaan korupsi yang ditangani KPK.

"Itu uang pribadi," kata Kang Emil.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, Lisa Mariana setelah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi bank daerah, mengaku menerima aliran dana dari Ridwan Kamil.

Baca Juga:

"Ya, kan, buat anak saya," kata Lisa.

Dalam perkara dugaan korupsi itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025.

Begini versi Ridwan Kamil soal pemberian uang kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Kang Emil  Lisa Mariana  korupsi  KPK 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp