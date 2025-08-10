Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana Jalani Tes DNA, Kapan Hasilnya Dirilis?

Minggu, 10 Agustus 2025 – 18:02 WIB

jpnn.com - Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar memperkirakan hasil tes DNA yang dijalani kliennya dan Lisa Mariana akan selesai dalam tiga minggu.

Namun, dia menyatakan akan menunggu kabar lanjutan dari penyidik Bareskrim Polri terkait hal tersebut.

"Itu nanti tunggu hasil dari Bareskrim, maksimal tiga minggu, lah," kata Muslim di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebelumnya, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8).

Adapun tes DNA tersebut bagian tersebut penyidikan atas dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana lantaran menyebarkan informasi memiliki anak di luar menikah dari hasil perselingkuhan.

Kendati hadir di lokasi yang sama, Muslim menyatakan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana beserta anaknya tidak bertemu satu sama lain.

Namun, Muslim menyatakan penyidik memastikan proses tes DNA berjalan sesuai aturan hukum dan tidak sembunyi-sembunyi, serta disaksikan banyak pihak.