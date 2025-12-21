Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Sepakat Berpisah Secara Baik-baik

Minggu, 21 Desember 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menyatakan sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Hal tersebut disampaikan setelah kedua pihak menjalani proses mediasi terkait gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, mengatakan mediasi dilakukan di luar Pengadilan Agama Bandung atas persetujuan majelis hakim dan dihadiri mediator yang ditunjuk pengadilan.

“Hasil mediasi ada beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama. Namun, karena perkara perceraian bersifat tertutup, kami tidak dapat menyampaikan rinciannya kepada publik,” kata Aluwi dilansir Antara, Sabtu (20/12).

Menurutnya, proses hukum gugatan cerai tetap berlanjut sesuai dengan tahapan persidangan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pihaknya ingin menunjukkan bahwa Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dalam keadaan baik-baik saja.

"Proses perceraian ini akan dijalani secara normatif dan bersama-sama sampai putusan pengadilan nanti,” jelasnya.

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa juga menyampaikan bahwa kliennya dan Ridwan Kamil sepakat mengakhiri rumah tangga secara damai.