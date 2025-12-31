Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Ternyata Sudah Tidak Tinggal Serumah 

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:51 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya, Atalia Praratya, ternyata sudah lama tidak tinggal serumah.

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa mengatakan, kliennya sudah enam bulan tidak lagi tinggal bersama.

Keduanya tinggal masing-masing sambil menjalani perannya sebagai orang tua dari Camilia Laetitia Azzahra atau Zara dan Arkana Aidan Misbach.

"Sudah 6 bulan pisah rumah," kata Debi ditemui di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025).

Mengenai hak asuh anak, Atalia dan Ridwan Kamil sepakat untuk mengurusnya secara bersama-sama.

Keduanya ingin anak-anaknya tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang, meskipun mereka bukan lagi sepasang suami istri.

Hal tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi yang sudah dijalani kedua belah pihak pada Jumat (19/12) lalu.

"Ini kemarin mediasi sudah disinggung. Intinya Bapak RK dan Ibu Atalia sepakat untuk mengasuh anak-anak secara bersama-sama, tapi bukan satu rumah. Tapi mengasihi secara bersama-sama, yang penting kasih sayang kedua orangtuanya tidak pernah luntur," jelasnya.