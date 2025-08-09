Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ridwan Kamil Dipastikan Akan Mengikuti Proses Hukum

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 16:16 WIB
Ridwan Kamil Dipastikan Akan Mengikuti Proses Hukum - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan akan menerima apa pun hasil tes DNA yang sudah dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Butarbutar.

Adapun Ridwan Kamil telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana.

Baca Juga:

"Apa pun hasilnya di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil akan mengikuti proses hukum. Apa pun hasilnya, dengan penuh kedewasaan dan tanggung jawab itulah bentuk tanggung jawab," ungkap Muslim Butarbutar.

Menurutnya, pihak Ridwan Kamil telah mengajukan permohonan tes DNA sejak Juni 2025.

Adapun tes DNA yang dilakukan yakni dengan mengambil sampel darah dan air liur.

Baca Juga:

Tidak hanya Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anaknya, CA, juga telah menjalani proses yang sama.

"Semua pihak membuat surat pernyataan disaksikan oleh masing-masing kuasa hukum. Bahwa kuasa hukum menjadi saksi dilakukan pengambilan tes DNA dalam rangka proses penyidikan," tuturnya.

Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memastikan akan menerima apa pun hasil tes DNA yang sudah dilakukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Lisa Mariana  Lisa Mariana dan Ridwan Kamil  kasus Lisa Mariana 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp