Ridwan Kamil Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Selasa, 16 Desember 2025 – 00:10 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi mengatakan Atalia Praratya mendaftarkan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya belum lama ini.

"Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk," kata Dede Supriadi saat dikonfirmasi, Senin (15/12).

Akan tetapi, Pengadilan Agama Bandung belum membeberkan detail materi gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil.

Dede Supriadi hanya menyebutkan bahwa proses persidangan bakal bergulir mulai pekan ini.

"Nomor perkaranya saya lupa. Namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” tuturnya.