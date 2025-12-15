Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ridwan Kamil Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya

Selasa, 16 Desember 2025 – 00:10 WIB
Ridwan Kamil Kembali Jadi Perbincangan Netizen, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Ridwan Kamil. Foto: Instagram/ridwankamil

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, Ridwan Kamil dikabarkan digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya.

Kabar tersebut telah dikonfirmasi dan resmi terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Baca Juga:

Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi mengatakan Atalia Praratya mendaftarkan gugatan cerai melalui kuasa hukumnya belum lama ini.

"Informasinya benar, perkara tersebut sudah masuk," kata Dede Supriadi saat dikonfirmasi, Senin (15/12).

Akan tetapi, Pengadilan Agama Bandung belum membeberkan detail materi gugatan Atalia terhadap Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Dede Supriadi hanya menyebutkan bahwa proses persidangan bakal bergulir mulai pekan ini.

"Nomor perkaranya saya lupa. Namun yang jelas gugatan sudah didaftarkan dan sidang perdana diagendakan dalam waktu dekat,” tuturnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali jadi perbincangan netizen di media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  Atalia Praratya Ridwan Kamil  Ridwan Kamil Digugat Cerai  kasus Ridwan Kamil 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp