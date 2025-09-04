Rieke PDIP Terima Tuntutan 17+8 dan Tambahkan Poin Turunkan Harga Bahan Pokok

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, bersama Andre Rosiade menerima perwakilan koalisi masyarakat sipil dan influencer yang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI yang dikenal sebagai poin 17+8. Pertemuan tersebut berlangsung di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/9).

Dalam momentum tersebut, Rieke menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan sekaligus menyampaikan duka atas korban yang jatuh dalam unjuk rasa.

"Kami menerima aspirasi masyarakat tuntutan rakyat yaitu 17+8, insya allah akan kita sampaikan ke pimpinan yang berwenang dalam memenuhi ini. Tentu saja kami yang hadir di sini menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban dalam peristiwa september gelap setidaknya bagi saya pribadi," ujar Rieke dalam pembicaraannya dengan perwakilan.

Rieke menambahkan tiga poin tuntutan aspirasi tambahan yang fokus pada isu pangan dan kesehatan.

"Dan tentu saja kami mohon dukungan, karena ini sedang rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah yaitu kami sedang rapat dengan Kemendag dan kami lari ke sini untuk menerima teman-teman yaitu turunkan harga kebutuhan pokok dan kelangkaan pangan yang sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi agar harga pangan diturunkan dan yang kedua adalah menolak impor pangan dan yang ketiga adalah menolak kenaikan iuran BPJS," pungkas Rieke.

Diketahui beberapa perwakilan pegiat media sosial atau influencer yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah Abigail Lemuria, Andovi Da Lopez, Anindhita F Utami, dan Ferry Irwandi. Tuntutan rakyat 17+8 ini sebelumnya viral di media sosial setelah disampaikan oleh sejumlah aktivis dan influencer di Tanah Air, termasuk Jerome Polin dan Salsa Erwina Hutagalung, yang kemudian di-repost secara luas oleh warganet. (tan/jpnn)



