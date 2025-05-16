Rigen: Rezeki Sudah Allah yang Mengatur

Rabu, 03 Juni 2026 – 00:00 WIB
Rigen. Foto: Instagram/rigensih

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktor, Rigen Rakelna identik dengan tubuhnya yang berisi.

Namun belakangan ini, dia tengah rajin berolahraga dan menjalani pola hidup sehat, sehingga bobot tubuhnya pun turun.

Meski begitu, Rigen mengaku tidak khawatir apabila penampilan fisiknya yang berubah justru mempengaruhi karier maupun rezekinya.

"Enggak apa-apa, rezeki mah sudah Allah yang mengatur. Jadi, enggak ada ketakutan soal berubah fisik jadi apa, berubah jadi bagaimana begitu," kata Rigen Rakelna di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Insyaallah kalau itu mah, sudah diatur, kan, sama Allah," tambahnya.

Bintang film Kang Solah: From Kang Mak X Nenek Gayung itu yakin yang terpenting saat ini adalah menjaga kesehatan agar kualitas hidupnya lebih baik.

"Ya mati itu kan pasti ya begitu, tapi kan kita bisa ada usahanya gitu untuk badan lebih sehat," ucap Rigen.

Pria berusia 34 tahun itu pun mengingat nasihat yang pernah disampaikan oleh dokter mengenai kesehatan.

