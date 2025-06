Rilis Album ambiVert, Raisa Siap Gelar Pertunjukan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa akan menggelar pertunjukan spesial bertajuk 'ambiVert Showcase' di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 23 Juli 2025.

Konser spesial tersebut diadakan dalam rangka perayaan peluncuran album terbarunya, ambiVert yang baru dirilis.

"Aku akan bawakan lagu-lagu dari album ambiVert dan lagu lainnya di showcase nanti," kata Raisa di Krapela, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Perempuan berusia 35 tahun itu menyebut ambiVert Showcase bakal menjadi pertunjukan yang berlangsung intim dan spesial.

Raisa berharap bisa bernyanyi bersama para penggemar dalam konser tersebut.

"Jadi, kalian masih ada waktu sekitar sebulan lagi untuk hafal lagu-lagu ambiVert," ucap pemilik nama lengkap Raisa Andriana itu.

Diketahui, Raisa baru saja merilis album terbaru yang berjudul ambiVert. Album kelima tersebut resmi dirilis oleh JUNI Records pada 25 Juni 2025.

ambiVert dari Raisa berisi 11 lagu yakni Semua Di Sini, Berpindah Hati, Pengganti Aku, Bila, Ternyata Tanpamu (Cantik), It's Okay To Not Be Okay, Awal Kisah Selamanya (feat. Barsena Bestandhi), Si Paling Mahir, I'll Be Waiting, Tetap Bukan Kamu (feat. Rony Parulian), dan Terserah.