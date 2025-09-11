Rilis Album Baru, Asrilia Hadirkan Lagu Terima Kasih Cinta Dan Rock-Dangdut Pasha

Kamis, 11 September 2025 – 03:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Asrilia merilis album baru yang mencerminkan keteguhan, keterbukaan, sekaligus gaya yang abadi, berjudul sama seperti namanya.

Asrilia mengatakan, proses pembuatan albumnya berjalan lancar.

Namun, dia tak menampik sempat merasa was-was saat hendak merilis album barunya itu karena situasi demo yang marak belakangan.

"Prosesnya seperti roro jongngrang, aku punya tim yang solid. Karena semua dijalanin, dilancarin sama Allah. Awalnya ada ketakutan karena demo kan, tapi alhamdulillah aman, makanya berjalan hari ini," ujar Asrilia di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Dalam album terbarunya, Asrilia menghadirkan dua lagu teranyar. Pertama, Terima Kasih Cinta, sebuah balada populer karya Mario Tobing yang dulu dipopulerkan oleh Afgan.

Diproduseri oleh Bemby Noor, versi terbaru ini menyentuh dimensi yang lebih dalam.

Melalui suara Asrilia, lagu ini bercerita tentang hubungan spiritual yang dipulihkan, menggemakan kisah aslinya dan menyingkap kisah perjalanan spiritual yang personal.

Lagu kedua, Serumah Tapi Tak Bersama, diproduseri oleh Pasha Ungu, membawa energi rock-dut yang kuat.