Rilis Album Baru, GIGI Siap Rayakan di Markas Gen Z

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI baru saja meluncurkan album ke-25 yang berjudul Forever In The Air.

Dalam rangka perayaan peluncuran album baru tersebut, band beranggotakan Armand Maulana, Dewa Budjana, Gusti Hendy, dan Thomas Ramdhan itu bakal menggelar showcase spesial.

GIGI berencana mengadakan showcase Forever In The Air di Krapela, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10).

Ide showcase di open-modular space dan bar tempat nongkrong anak muda tersebut muncul dari JUNI Records. Pihak label ingin membawa GIGI merasakan kembali suasana gigs dan bertemu pendengar baru, termasuk Gen Z yang sering ke Krapela.

"Kapan lagi GIGI masuk ke markas Gen Z," kata Adryanto Pratono, CEO JUNI Records saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (8/01).

GIGI sudah menyiapkan penampilan spesial untuk Showcase Forever In The Air.

Band yang sudah 31 tahun eksis tersebut bakal membawakan semua materi album baru dan sejumlah hit.

"Forever In The Air perdana dibawakan di Krapela, 9 lagu baru, dan lagu lama," jelas drummer GIGI, Gusti Hendy.