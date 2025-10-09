Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rilis Album Baru, GIGI Siap Rayakan di Markas Gen Z

Kamis, 09 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Rilis Album Baru, GIGI Siap Rayakan di Markas Gen Z - JPNN.COM
GIGI bersama Adryanto Pratono, CEO JUNI Records saat peluncuran album Forever In The Air di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (8/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI baru saja meluncurkan album ke-25 yang berjudul Forever In The Air.

Dalam rangka perayaan peluncuran album baru tersebut, band beranggotakan Armand Maulana, Dewa Budjana, Gusti Hendy, dan Thomas Ramdhan itu bakal menggelar showcase spesial.

GIGI berencana mengadakan showcase Forever In The Air di Krapela, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10).

Baca Juga:

Ide showcase di open-modular space dan bar tempat nongkrong anak muda tersebut muncul dari JUNI Records. Pihak label ingin membawa GIGI merasakan kembali suasana gigs dan bertemu pendengar baru, termasuk Gen Z yang sering ke Krapela.

"Kapan lagi GIGI masuk ke markas Gen Z," kata Adryanto Pratono, CEO JUNI Records saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (8/01).

GIGI sudah menyiapkan penampilan spesial untuk Showcase Forever In The Air.

Baca Juga:

Band yang sudah 31 tahun eksis tersebut bakal membawakan semua materi album baru dan sejumlah hit.

"Forever In The Air perdana dibawakan di Krapela, 9 lagu baru, dan lagu lama," jelas drummer GIGI, Gusti Hendy.

Grup musik, GIGI baru saja meluncurkan album ke-25 yang berjudul Forever In The Air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gigi  Gigi Band  Band Gigi  Album GIGI  Juni Records  Forever In The Air 
BERITA GIGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp