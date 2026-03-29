JPNN.com - Entertainment - Musik

Rilis Album Baru, James Blake Umumkan Jadwal Tur

Minggu, 29 Maret 2026 – 09:09 WIB
James Blake. Foto: Dok. Good Boy Records/Robbie Lawrence

jpnn.com, INGGRIS - Musikus asal Inggris, James Blake akhirnya merilis album terbaru yang bertitel Trying Times.

Album yang diluncurkan via Good Boy Records itu menampilkan 2 single yang baru, Death Of Love dan I Had A Dream She Took My Hand.

Materi tersebut memperlihatkan rentang ekspresi artistik James Blake serta ketulusan emosional yang tidak biasa.

Sepanjang album Trying Times, dia menjelajahi ruang rapuh di antara kedekatan dan kesendirian di era yang penuh ketidakpastian, sekaligus menelusuri garis-garis retakan dalam kehidupan masa kini.

Saat rasa kewalahan merasuki tema dan suasananya, album tersebut berada di titik tengah antara optimisme dan kegelisahan.

Selain merilis album baru, James Blake juga telah mengumumkan rincian tur Eropa yang akan datang.

Tur dijadwalkan dimulai pada September 2026, termasuk penampilan spesial di O2 Academy Brixton, London. Jadwal tersebut menyusul pengumuman sebelumnya mengenai tur Amerika Utara.

Tiket untuk rangkaian pertunjukan James Blake yang baru diumumkan sudah tersedia dalam penjualan awal.

BERITA JAMES BLAKE LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
