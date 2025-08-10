Rilis Album Baru, Petra Sihombing Luapkan Semua Wujud Emosi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Petra Sihombing akhirnya merilis album baru yang berjudul ‘senang ok, sedih gpp.’.

Album itu menghadirkan warna baru dalam kancah musik dengan tidak berusaha menyelesaikan kesedihan atau membungkus kebahagiaan, melainkan membiarkan keduanya hadir secara bersamaan.

Karya tersebut dirangkai Petra Sihombing untuk membuat pendengar benar-benar merasakan hadirnya emosi senang maupun sedih dalam kehidupan masing-masing.

Setiap lagu menjadi cermin dari proses bertumbuh, mengikhlaskan, dan tetap membuka hati, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana.

Tanpa menggurui atau memaksakan solusi, album itu membiarkan pendengarnya merasa, merenung, dan akhirnya menemukan kenyamanan dalam perjalanan masing-masing.

Petra Sihombing, melalui lirik apa adanya dalam ‘senang ok, sedih gpp.’, mengajak pendengar untuk tidak hanya merayakan kebahagiaan, tetapi juga memeluk kesedihan sebagai bagian yang wajar dari menjadi manusia. Sebuah pengingat lembut bahwa apa pun yang dirasakan, semuanya tetap berarti.

“Album ‘senang ok, sedih gpp.’ gue bikin sebagai ruang yang membolehkan semua rasa hadir barengan. Kadang senang, kadang sedih, kadang dua-duanya dalam satu hari, dan itu enggak apa-apa," kata Petra Sihombing.

"Di album ini, gue enggak nyari kesimpulan atau jawaban. Gue cuma pengin lebih bisa menerima dan memproses apa yang gue rasain, dan mungkin itu bisa jadi tempat pulang buat orang lain juga. Ini kumpulan lagu yang gue tulis pelan-pelan, sambil tetap hidup, sambil tetap coba mengerti diri sendiri," sambung pria berusia 33 tahun itu.