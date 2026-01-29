Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Rilis Album Heart String, Saphira Adya Ungkap Cerita Begini

Kamis, 29 Januari 2026 – 21:36 WIB
Penyanyi Saphira Adya. Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Saphira Adya menyapa penikmat musik tanah air dengan karya terbarunya.

Dia merilis album bertajuk Heart String yang berisi 11 lagu baru.

Lewat lagu pembuka 'Journey', album tersebut menceritakan tentang perjalanan di 2025, tentang proses mencari, menerima, dan membuka hati.

Heart String lahir dari rangkaian kisah yang nyata, yang menghadirkan perasaan bercampur aduk.

Dari pertemuan yang terasa begitu indah, hingga perpisahan yang meninggalkan luka.

Kenangan-kenangan itulah yang mendorong Saphira Adya untuk menuangkan setiap pengalamannya ke dalam tulisan, lalu mengubah catatan tersebut menjadi lagu-lagu yang penuh makna.

"Kadang apa yang kami harapkan itu enggak sesuai sama ekspektasi kita, tapi gapapa. Proses kami buat menemukan apa yang kami mau itu terkadang memang panjang, tapi disitulah keindahannya," ujar Saphira Adya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1).

Adapun kesebelas lagu yang ada di dalam album Heart String, yakni Journey, Remind me of you, Black shirt, Perfect woman being, ½, Selagi bersama, Closure, The Ring, Lost Angels, In Another Life, dan Ayah (bonus track).

