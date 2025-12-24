Rilis Believe, MAKO Bicara Soal Harapan dan Keyakinan

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Rayhan Maditra alias MAKO kembali menunjukkan produktivitas dalam berkarya.

Setelah merilis dua single sarat pesan untuk sesama, dia kini meluncurkan lagu terbaru bertajuk Believe.

Single ketiga dari MAKO tersebut dirilis melalui label rekaman REDROSE Records, yang juga sebagai label istrinya, Isyana Sarasvati.

Believe sekaligus menjadi babak yang lebih personal dalam eksplorasi musikal Mako. Berbeda dari karya-karya sebelumnya, lagu itu hadir sebagai ruang refleksi diri yang jujur.

Adapun Believe bercerita tentang harapan dan keyakinan bahwa hidup memiliki makna yang jauh lebih besar dari apa yang tampak di permukaan, dan bahwa pada akhirnya, semua yang dilalui akan menemukan penjelasannya sendiri.

Dibalut dalam nuansa alternative pop, lagu itu mengajak pendengar untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir, mendengarkan suara hati, serta memberi ruang bagi perasaan yang mungkin selama ini terpendam. Lagu ini terasa paling tepat dinikmati di momen-momen sunyi, saat seseorang ingin terhubung kembali dengan dirinya sendiri.

Baca Juga: Barasuara Tutup Kemeriahan Tur Jalaran Sadrah di Jakarta

Believe ditulis sepenuhnya oleh MAKO dan diproduksi oleh Ezekiel Vico Wibowo. Proses penulisan bermula sekitar dua tahun lalu, di sebuah fase hidup yang cukup berat bagi Mako.

Believe lahir sebagai bentuk ekspresi dan refleksi diri yang paling jujur, merekam kerapuhan sekaligus harapan dalam satu tarikan napas.