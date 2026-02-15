Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rilis Buku How to Prosper Like Emperors, Rezza Anggara Bedah Logika Imperial Feng Shui untuk Bisnis Modern

Minggu, 15 Februari 2026 – 19:40 WIB
Rilis Buku How to Prosper Like Emperors, Rezza Anggara Bedah Logika Imperial Feng Shui untuk Bisnis Modern
Praktisi Feng Shui Rezza Anggara meluncurkan buku terbarunya berjudul How to Prosper Like Emperors. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi Feng Shui Rezza Anggara meluncurkan buku terbarunya berjudul How to Prosper Like Emperors. Peluncuran ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-2 Anggara Treasures yang digelar di Jakarta.

Buku ini hadir sebagai kompendium strategi yang mengadaptasi kebijaksanaan kuno Imperial Feng Shui ke dalam konteks profesional modern.

Berbeda dengan bacaan motivasi pada umumnya, Rezza menawarkan perspektif radikal mengenai konsep kemakmuran (prosper) yang dimulai dari kemampuan membaca aliran energi dan momentum pengambilan keputusan.

"How to Prosper Like Emperors disusun dengan pendekatan Imperial Feng Shui bukan sebagai klenik, melainkan sebagai tools untuk membaca wilayah tak terlihat,” ujar Rezza Anggara saat peluncuran buku tersebut.

Ia menekankan bahwa tujuan utama buku ini adalah agar setiap keputusan bisnis maupun personal selaras dengan ritme alam, sehingga energi tidak terbuang percuma.

Buku ini dirancang bagi mereka yang mengedepankan logika dan membutuhkan instrumen tambahan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun personal yang krusial.

Salah satu terobosan pemikiran yang digarisbawahi dalam buku ini adalah efisiensi penerapan. Berbeda dengan anggapan umum bahwa Fengshui identik dengan pembongkaran atau renovasi bangunan yang menelan biaya besar, Rezza memperkenalkan prinsip reharmonisasi.

Ia menekankan bahwa perubahan nasib atau peningkatan performa bisnis bisa dicapai melalui penyesuaian strategis yang tidak selalu radikal secara fisik, tetapi berdampak masif secara energi.

Praktisi Feng Shui Rezza Anggara meluncurkan buku terbarunya berjudul How to Prosper Like Emperors.

