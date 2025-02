Rilis Ditunda, FIlm Spider-Man 4 Akan Tayang Juli 2026

jpnn.com, JAKARTA - Penggemar Spider-Man harus bersabar lebih lama. Film Spider-Man 4, yang kembali dibintangi Tom Holland, resmi mengalami penundaan.

Sony Pictures mengumumkan bahwa film ini kini akan dirilis di bioskop pada 31 Juli 2026, mundur satu minggu dari jadwal sebelumnya.

Kabar ini dikonfirmasi oleh The Hollywood Reporter pada Jumat (21/2).

Film ini akan disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, yang sebelumnya menggarap Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Naskahnya ditulis oleh Erik Sommers dan Chris McKenna, tim yang juga menangani Spider-Man: No Way Home (2021).

Film sebelumnya sukses besar dengan pendapatan lebih dari USD 1,9 miliar di box office global, sehingga ekspektasi terhadap sekuelnya sangat tinggi.

Penundaan ini disebut sebagai strategi untuk menghindari bentrokan dengan The Odyssey, film terbaru Christopher Nolan yang juga dibintangi Tom Holland, dan dijadwalkan tayang pada 17 Juli 2026.

Dengan memberikan jarak lebih jauh, Sony berharap bisa mengoptimalkan performa Spider-Man 4 di box office.