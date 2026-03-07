Rilis Lagu Baru, Holy City Rollers Makin Dekat dengan Album Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Holy City Rollers makin dekat dengan peluncuran album kedua.

Setelah membuka jalan lewat Where Have You Been pada Oktober 2025 lalu, Holy City Rollers kembali melangkah menuju album baru dengan merilis single terbaru berjudul Love It or Hate It.

Lagu tersebut menjadi kelanjutan dari arah musikal baru yang tengah dibangun band beranggotakan Mesa Sinaga, Andrey Miko, Alfiando Krishna, dan Stevanus Shada itu.

Bila single sebelumnya terasa reflektif dan personal, Love It or Hate It hadir dengan sikap yang lebih tegas.

Lagu itu berangkat dari pengalaman yang mungkin akrab bagi banyak orang: ketika seseorang yang dikagumi, yang dianggap berada dalam frekuensi yang sama, ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda.

"Lagu ini tentang melihat idol lu dalam some sense, tetapi ternyata perspektifnya beda sama lu. Tetapi enggak apa-apa. Love it or hate it," ungkap Mesa Sinaga, vokalis sekaligus gitaris Holy City Rollers.

Alih-alih menjadikan perbedaan sebagai konflik yang harus dimenangkan, Holy City Rollers memaknainya sebagai bagian dari proses menjadi lebih dewasa. Ada penerimaan di sana, bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan untuk selaras.

Secara visual, single tersebut diperkuat oleh artwork garapan Angela Judiyanto. Dari sisi produksi, Love It or Hate It diproduseri langsung oleh Holy City Rollers bersama Franki Indrasmoro (Pepeng).