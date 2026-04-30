JPNN.com - Entertainment - Musik

Rilis Lagu Baru, Josh Holmes Gelar Konser Intim di Jakarta

Kamis, 30 April 2026 – 17:47 WIB
Rilis Lagu Baru, Josh Holmes Gelar Konser Intim di Jakarta - JPNN.COM
Josh Holmes. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Musisi pop-punk asal Inggris, Josh Holmes, akan menggelar konser perdana di Indonesia pada 2 Mei 2026 tepatnya di COMA, M Bloc, Jakarta.

Konser tersebut menjadi sorotan karena seluruh tiket sebanyak 350 kursi terjual habis hanya dalam lima hari, tanpa dukungan label, promotor lokal, maupun mesin industri musik.

Antusiasme penggemar Indonesia terlihat sejak awal, dengan lebih dari 900 orang mendaftar sebelum tiket resmi dijual.

Sehari sebelum konser, Josh Holmes merilis single terbaru berjudul Last First Kiss di berbagai platform streaming utama.

Lagu itu berakar pada nuansa pop-punk awal 2000-an yang dipopulerkan oleh Blink-182 dan Simple Plan, dengan tema sederhana namun mendalam tentang menemukan belahan jiwa.

Josh Holmes mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu dimulai di Bali tiga tahun lalu, namun baru selesai setelah bertemu kekasihnya.

"Saya mulai menulis 'Last First Kiss' di Bali tiga tahun lalu dan tidak bisa menyelesaikannya,” ungkap Josh Holmes.

"Butuh bertemu kekasih saya untuk akhirnya memahami apa yang ingin disampaikan lagu ini. Lalu saya menyaksikan 350 tiket habis terjual dalam lima hari dari seberang dunia. Saya bahkan belum mendarat, tapi Jakarta sudah terasa seperti rumah," sambungnya.

Musisi pop-punk asal Inggris, Josh Holmes, akan menggelar konser perdana di Indonesia pada 2 Mei 2026 tepatnya di COMA, M Bloc, Jakarta.

TAGS   Josh Holmes  Konser  lagu baru  pop punk 

