Rilis Lagu Baru, Wuss Kolaborasi Bareng Siddha Skandal

jpnn.com, MALANG - Band indie-rock asal Malang, Wuss berkolaborasi dengan Siddha, vokalis grup musik dari Yogyakarta, Skandal.

Kolaborasi Wuss dan Siddha menghasilkan sebuah single terbaru yang bertitel Three Years of Wonder and Pain in a Boundless March.

Grup beranggotakan Sabiella Maris (vokal/gitar), Brilyan Pratama (vokal/gitar), Rara Harumi (bass), dan Rufa Hidayat (drum) itu menggandeng Siddha untuk memperkaya warna emosional lagu.

Three Years of Wonder and Pain in a Boundless March menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju album penuh perdana Wuss yang rencana rilis pada 2026.

Tiga tahun terakhir menjadi fondasi utama lagu tersebut, sebuah perjalanan panjang yang membentuk diri lewat berkat, kebingungan, kehilangan, dan pertumbuhan yang tidak mudah dijelaskan. Beberapa pelajaran terasa adil, sebagian tidak, namun semuanya meninggalkan jejak yang mematangkan.

“Kalau dibilang momen paling berat dan paling indah, jujur selama tiga tahun itu semuanya campur jadi satu mixed feeling banget. Dari situ aku jadi sadar, justru hal-hal sederhana itu yang paling mahal dan enggak tergantikan. Itu yang akhirnya kebawa juga ke dalam lagu ini,” ungkap Brilyan dari Wuss.

“Kalau based on true story, ada pengalaman nyata pastinya. Kebetulan beberapa personel juga pernah merasakan hal yang sama,” tambahnya.

Three Years of Wonder and Pain in a Boundless March lahir dari upaya memahami perjalanan tersebut, sebuah refleksi bahwa rasa sakit dan kebahagiaan bisa berjalan berdampingan, dan pertumbuhan kerap datang melalui kehilangan. Tidak semua pertanyaan menemukan jawaban, dan di sanalah kedewasaan mulai tumbuh.