Rilis Lagu Loser, Cellosux Bicara Tentang Imposter Syndrome

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Cellosux kembali melepas lagu terbarunya berjudul Loser.

Single tersebut merupakan salah satu lagu dari album perdananya, Down in The Dumps yang segera dirilis.

Cellosux menggarap lagu Loser dengan bantuan Rama Harto.

Pria bernama asli Marcello Laksono itu mengatakan tembang tersebut terinspirasi dari masalah sekaligus perjuangannya dengan imposter syndrome.

"Saya menyadari bahwa sebagian besar dari hidup yang telah saya jalani ini, saya terlalu berusaha keras untuk bersikap seperti orang lain," kata Cellosux, Jumat (21/5).

Sama seperti lagu ini, album perdana dari Cellosux berjudul Down In The Dumps juga sangat personal.

Album tersebut mengisahkan perjuangan pribadi Cellosux dalam menerima sekaligus mempertahankan fasadnya sebagai seseorang dengan kehidupan yang biasa-biasa saja.

Direncanakan rilis akhir tahun 2021, album itu berisi 12 lagu termasuk single Alone Again, 2010 Garage Band Days, Guitar Hero Type Beat, dan Loser.



Karya terbaru Cellosux bertajuk Loser sudah bisa didengarkan mulai 21 Mei 2021 di berbagai platform musik digital. (ded/jpnn)