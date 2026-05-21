Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Rilis Laporan ESG 2025, J&T Express Fokus Perkuat Smart Logistic & Keberlanjutan Global

Kamis, 21 Mei 2026 – 10:30 WIB
Rilis Laporan ESG 2025, J&T Express Fokus Perkuat Smart Logistic & Keberlanjutan Global - JPNN.COM
Truk J&T Express saat mengantarkan paket di daerah pedesaan. Foto: Dokumentasi J&T Express

jpnn.com, JAKARTA - J&T Express telah merilis laporan Environmental, Social and Governance (ESG) 2025 secara global.

Laporan ini secara komprehensif menguraikan praktik dan pencapaian terbaru perusahaan dalam bidang operasi cerdas, manajemen energi, perlindungan hak karyawan, pengembangan talenta, etika bisnis, serta tanggung jawab sosial.

Laporan ini juga menyoroti komitmen J&T Express dalam mengintegrasikan langkah-langkah keberlanjutan ke dalam jaringan logistik globalnya sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkualitas tinggi.

Baca Juga:

Dorong Operasi Hijau dan Efisiensi Energi

Selama setahun terakhir, J&T Express menerapkan smart logistic dan transformasi energi dengan memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan big data di seluruh rantai operasional.

Strategi ini memberikan dampak positif pada optimalisasi rute, efisiensi penyortiran, serta penguatan layanan last-mile.

Baca Juga:

J&T Express juga memperluas jaringan global melalui pembangunan 14 kawasan logistik inti secara global dengan total luas mencapai 1,05 juta meter persegi, serta memperkuat infrastruktur melalui penggunaan lebih dari 150.000 permanent magnet synchronous motorized rollers dan lebih dari 400 conveyor hemat energi.

Sementara itu, inisiatif green packaging juga terus diperluas dengan penggunaan 38,27 juta kantong transit reusable yang telah digunakan hingga 3,33 miliar kali.

J&T Express merilis laporan ESG 2025, komitmen dorong keberlanjutan global melalui Smart Logistic hingga tanggung jawab sosial

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   J&T Express  laporan ESG  ESG  keberlanjutan  Smart Logistic  logistik  Bisnis 
BERITA J&T EXPRESS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp