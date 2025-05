Rilis Makuake, The Adams Segera Mulai Tur Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Jakarta, The Adams akan memulai penampilan perdana di 2025 setelah rehat dari panggung sejak pergantian tahun.

Tidak tanggung-tanggung, grup beranggotakan Ario Hendarwan (vokal, gitar), Saleh Husein (vokal, gitar) dan Gigih Suryo Prayogo (drum) itu bakal membuka pementasan tahun ini dengan mengadakan Nano Mugen Mini Tour 2025.

Lawatan perdana The Adams ke Jepang itu mencakupi penampilan di Nano-Mugen Fes di K-Arena, Yokohama pada 1 Juni, dan pertunjukan sendiri di Space Odd, Tokyo pada 3 Juni 2025.

Menjelang tur mini tersebut, The Adams juga akan mengadakan penampilan pemanasan From Bekasi to Yokohama di Kopi Insight, Bekasi pada 25 Mei 2025.

The Adams juga siap merilis single bertajuk Makuake pada 28 Mei 2025 mendatang.

?Tur mini The Adams berawal dari Masafumi Gotoh, vokalis band tersohor Asian Kung-Fu Generation, yang ternyata tahu dan suka musik The Adams.

Ketika berada di Jakarta pada tahun lalu untuk urusan bisnis, manajer ASIAN KUNG-FU GENERATION menyempatkan menonton penampilan The Adams di We The Fest dan berkunjung ke kantor.

Dari sanalah The Adams diajak menjadi penampil di NANO-MUGEN FES., festival tahunan asuhan ASIAN KUNG-FU GENERATION yang kembali diadakan setelah absen sejak 2014.