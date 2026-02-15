Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rilis Pelumas Baru hingga Game Interaktif, Booth IPONE Diserbu Pengunjung IIMS 2026

Minggu, 15 Februari 2026 – 17:53 WIB
Rilis Pelumas Baru hingga Game Interaktif, Booth IPONE Diserbu Pengunjung IIMS 2026 - JPNN.COM
Booth IPONE di IIMS 2026. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show 2026 menjadi momentum penting bagi brand pelumas IPONE, untuk memperkuat eksistensinya di pasar roda dua Indonesia.

Selama pameran yang berlangsung hingga 15 Februari 2026 di JIExpo Kemayoran, booth IPONE di area Gambir Expo tampil meriah dengan peluncuran produk baru, aktivitas interaktif, hingga merchandise eksklusif.

Salah satu daya tarik utama ialah peluncuran empat produk dengan peningkatan formulasi, yakni Katana Scoot 5W-40, Katana 15W-50, R4000 15W-50, dan R2000.

Baca Juga:

Katana Scoot 5W-40 hadir sebagai pelumas skuter premium 100% synthetic berbasis teknologi PAO dan Ester, yang diklaim mampu menjaga performa mesin tetap halus dan responsif.

Produk juga disebut sebagai pelumas skuter dengan teknologi Ester pertama di Indonesia.

Sementara itu, Katana 15W-50 dirancang untuk motor 4-tak berkarakter sport dan adventure dengan perlindungan optimal di putaran mesin tinggi.

Baca Juga:

R4000 15W-50 hadir sebagai pelumas semi-sintetik untuk penggunaan harian hingga touring jarak jauh.

Lalu, R2000 tetap mempertahankan karakter khas pelumas motor 2-tak dengan pembakaran bersih, asap rendah, serta aroma stroberi yang menjadi favorit komunitas.

Ajang Indonesia International Motor Show 2026 menjadi momentum penting bagi brand pelumas IPONE, untuk memperkuat eksistensinya di pasar roda dua Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IPONE  IIMS 2026  pelumas ipone  oli IPONE 
BERITA IPONE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp