Rilis Poster & Teaser Trailer, Film Iyus Jenius Angkat Pesan Ini Untuk Anak-Anak

jpnn.com, JAKARTA - Industri perfilman Indonesia akan diramaikan dengan film musikal anak terbaru berjudul 'Iyus Jenius'.

Lewat Iyus Jenius, Produser Gandhi Fernando dan Sutradara Achmad Romie ingin film tersebut tak sekadar menjadi tontonan menghibur, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter, sekaligus mendorong anak-anak agar berani bermimpi, serta percaya pada kemampuan diri sendiri.

Achmad Romie mengatakan, sejak awal Iyus Jenius dirancang sebagai film yang bisa menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak melalui kisah hangat, musik, dan petualangan yang dekat dengan kehidupan mereka.

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"Kami percaya film itu punya kekuatan untuk menjadi ruang belajar yang menyenangkan buat anak-anak. Makanya Iyus Jenius kami bikin nggak hanya menghibur tapi juga mengajak anak-anak berani bermimpi dan lebih percaya pada diri sendiri, terutama dengan dukungan yang tepat dari orang-orang sekitar mereka," ujar Achmad.

Sementara itu, Gandhi Fernando menuturkan, film tersebut menjadi proyek yang spesial karena menggabungkan hiburan musikal dengan pesan-pesan pendidikan yang diharapkan bisa memberi dampak positif bagi anak-anak Indonesia.

"Film yang kami bikin kali ini sangat spesial karena selain ini film musikal yang menghibur, film ini juga membawa nilai-nilai pendidikan yang kami harap bisa memberikan dampak positif untuk anak-anak Indonesia," tuturnya.

Gandhi berharap, film itu bisa menjadi tontonan keluarga yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga meninggalkan pesan yang terus diingat oleh anak-anak setelah mereka keluar dari bioskop.

Film Iyus Jenius telah resmi merilis official poster dan teaser trailer perdana.