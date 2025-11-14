Rilis Selamanya Kamu, Sevenkey Makin Menyala Bersama Jikun

jpnn.com, JAKARTA - Band pop rock asal Purwakarta, Sevenkey terus menyala di kancah musik lewat karya-karya berkualitas.

Terkini, grup beranggotakan Mbit Rezky (vokal), Lukman Ube (bass), Ardy (drum), Deki (gitar), Agung Satria (keyboard/sequencer), dan Jikun (gitar) itu merilis lagu terbaru yang berjudul Selamanya Kamu.

Lagu tersebut diklaim bukan sekedar suara, tetapi getaran perasaan yang dihidupkan lewat nada. Dari kota yang tenang namun menyimpan gairah besar, Sevenkey tumbuh dari ketulusan dan digerakkan oleh semangat bermusik yang tinggi.

Setiap instrumen dalam Selamanya Kamu bicara dengan perannya masing-masing: vokal yang memeluk, gitar yang berbicara, bass yang menanam emosi, drum yang menyalakan energi, dan lapisan digital yang membuka ruang bagi perasaan untuk tumbuh. Hasilnya yakni lagu yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga beresonansi lama setelah musiknya berhenti.

"Selamanya Kamu merupakan lagu pop rock yang lahir dari ruang yang jujur dengan melodi yang langsung akrab di telinga, lirik yang hangat namun dalam, serta aransemen yang berdetak hidup khas Sevenkey," ungkap Mbit Rezky, Kamis (13/11).

Perilisan lagu Selamnya Kamu menjadi titik penting dalam perjalanan Sevenkey, yang kini menggandeng Jikun, gitaris legendaris dari /rif sekaligus otak kreatif di balik Jikunsprain.

Kolaborasi tersebut bukan sekadar proyek bersama, melainkan keputusan strategis yang menandai transformasi musikal Sevenkey menuju arah yang lebih solid dan berkarakter.

Dengan tone gitar yang khas, sensitivitas produksi yang tajam, dan visi kreatif yang kuat, Jikun tidak hanya memperkaya warna musik, tetapi turut membentuk DNA baru dalam sound Sevenkey. Hasilnya, lebih matang, lebih berenergi, dan lebih siap untuk bersuara di panggung nasional.