Rilis Yalla Habibi, Whisnu Santika Hadirkan Musik Dansa dengan Sentuhan Emosional

Selasa, 07 Oktober 2025 – 15:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DJ dan produser musik kenamaan, Whisnu Santika kembali menghadirkan gebrakan lewat single terbaru bertitel Yalla Habibi.

Lewat lagu yang rilis 4 Oktober 2025, dia memilih bercerita tentang cinta platonik ketimbang kritik sosial.

Whisnu Santika mengatakan, Yalla Habibi jadi simbol perjalanan cinta tanpa label, dengan balutan beat indobounce yang energik namun tetap emosional.

"Buat saya, Yalla Habibi bukan sekadar lagu cinta biasa. Lagu ini lahir dari momen ketika saya menyadari bahwa relasi, meski tidak selalu berakhir dengan status atau label, bisa jadi ruang belajar tentang diri kita sendiri,” kata Whisnu Santika.

Menurutnya, lagu Yalla Habibi terinspirasi dari pengalaman hubungan platonik yang sering dialami anak muda.

Contohnya yakni terkadang bertemu seseorang yang bikin nyaman, namun bukan berarti harus jadi pacar.

"Dari situ saya belajar tentang komunikasi, batasan, dan diri sendiri. Lagu ini mengajak kita merayakan perjalanan itu, tanpa terbebani hasil akhirnya,” jelasnya.

Dengan nuansa indobounce yang enerjik sekaligus emosional, Yalla Habibi dikemas sebagai lagu yang bisa menghidupkan lantai dansa