Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Rindu dengan Lula Lahfah, Sepupu Cerita Begini

Senin, 02 Februari 2026 – 19:41 WIB
Rindu dengan Lula Lahfah, Sepupu Cerita Begini - JPNN.COM
Keluarga menaburkan bunga di makam Selebritas Instagram (selebgram) Lula Lahfah, TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1) siang. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sepupu mendiang Lula Lahfah, Kezia masih berduka atas meninggalnya selebgram 26 tahun tersebut. 

Kezia mengaku dirinya masih merindukan mendiang sepupunya itu.

"Ya masih, bagaimana ya, masih baru tujuh hari, masih sedih lah. Masih suka nangis, masih kadang cerita-ceritain momen-momen dulu sama Kak Lula kayak bagaimana, masih denial," ujar Kezia di kawasan Buaran, Jakarta Timur, Jumat (30/1).

Baca Juga:

Dia, bahkan mengaku kadang kala masih membuka percakapannya di ponsel dengan mendiang sepupunya tersebut.

Hal itu dilakukannya karena kerinduannya terhadap mendiang Lula Lahfah.

"Ya sampai sekarang masih kadang suka baca-bacain chat sama Kak Lula begitu. Karena emang orangnya baik banget,” ucap Kezia.

Baca Juga:

Di matanya, Lula Lahfah merupakan sosok yang baik hati dan peduli terhadap keluarga.

Kezia lantas mengungkapkan kepedulian yang kerap ditunjukkan oleh kekasih Reza Arap tersebut.

Sepupu mendiang Lula Lahfah, Kezia masih berduka atas meninggalnya selebgram 26 tahun tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  Lula Lahfah meninggal  Reza Arap dan Lula Lahfah  Selebgram Lula Lahfah 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp