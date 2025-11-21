Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Rindu yang Menggelegar, Marc Klok Siap Pimpin Persib Bandung Gempur Dewa United

Jumat, 21 November 2025 – 05:41 WIB
Rindu yang Menggelegar, Marc Klok Siap Pimpin Persib Bandung Gempur Dewa United - JPNN.COM
Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Setelah hampir dua pekan tanpa pertandingan, Persib Bandung akhirnya kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menjamu Dewa United pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/26, Jumat (21/11/2025).

Laga ini menjadi momen yang sangat dinantikan kapten Persib Marc Klok.

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu mengaku merindukan suara gemuruh Bobotoh, yang senantiasa hadir di belakang Persib.

Baca Juga:

Maung Bandung terakhir kali merumput di GBLA saat menghadapi Persis Solo pada 27 Oktober 2025.

Setelah itu, Persib menjalani jeda kompetisi seusai menang dramatis 3-2 atas Selangor FC di Malaysia pada 6 November lalu.

Rindu Beraksi di Rumah Sendiri

Kerinduan Klok terhadap atmosfer GBLA begitu terasa. Dia menyebut energi Bobotoh sebagai salah satu faktor pendorong yang selalu memengaruhi performa tim.

Baca Juga:

"Sudah cukup lama tidak main, terakhir dua minggu lalu. Kami sangat antusias menyambut laga besok. Akhirnya mulai lagi di liga," ucap mantan pemain PSM Makassar itu.

Target Tiga Poin

Menghadapi Dewa United yang dikenal agresif, Klok memastikan seluruh pemain siap mengerahkan kemampuan terbaik.

Setelah hampir dua pekan tanpa pertandingan, Persib Bandung akhirnya kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk menjamu Dewa United

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Marc Klok  Dewa United  Persib  persib vs dewa united  Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp