Rio Dewanto dan Faradina Mufti Bicara Soal Legenda Kelam Malin Kundang

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Rio Dewanto dan aktris Faradina Mufti membintangi film terbaru yang berjudul Legenda Kelam Malin Kundang.

Rio Dewanto, yang memerankan karakter Alif menuturkan film itu memiliki lapisan karakterisasi yang akan membawa penonton ke sebuah misteri.

Dengan interpretasi baru karakter Malin dalam legenda rakyat ikonik Malin Kundang, menurut Rio Dewanto, kisah dalam film ini membawa kesegaran dengan suara baru.

“Rafki dan Kevin (sutradara) membawa sebuah cerita yang terinspirasi dari salah satu legenda paling dikenal di Indonesia dengan suara dan cara yang baru. Dengan otentisitas keduanya, membuat film ini memiliki pendekatan kreatif yang berbeda sehingga terasa segar. Sebagai karakter, saya diajak untuk menyelami luka manusia yang

terjadi antar-generasi,” kata Rio Dewanto.

Faradina Mufti, pemeran Nadine dalam film Legenda Kelam Malin Kundang juga menyampaikan hal senada.

Menurutnya, film tersebut akan membawa penonton untuk menyelami kisah kelam dari luka yang dialami Alif, tokoh utama.

"Peranku sebagai Nadine akan menjadi pintu masuk bagi penonton dalam menyelami sisi misterius dari kisah yang pernah kita dengar dan tahu namanya, namun ternyata sangat berbeda,” tambah Faradina Mufti.

Legenda Kelam Malin Kundang merupakan film yang disutradarai oleh Rafki Hidayat dan Kevin Rahardjo yang dipersembahkan oleh Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures.